Jesz takie warzywa w ramach oszczędności? Ekspertka ostrzega

Na pewno nieraz mieliśmy sytuację, w której część warzywnych czy owocowych zapasów zaczęła gnić. Niektórzy, widząc, że np. pomidor dopiero zaczął się psuć, pozbywają się nadgniłej części, a resztę zjadają. To ogromny błąd, który może mieć bardzo poważne konsekwencje, na co uwagę zwróciła technolog żywności i żywienia Joanna Masłowska.

Okrajanie nadpsutych kawałków warzyw i owoców, zdejmowanie pleśni z części konfitury - na pewno znamy osobę, która uciekała się do tych praktyk w ramach zero waste i zadbania o niemarnowanie żywności. Spożywanie nadpsutych produktów to bardzo szkodliwe działanie, przed czym przestrzega ekspertka.