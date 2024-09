Kiedy zjeść obiad? Ekspertka wskazała najgorszą porę

Regularne spożywanie posiłków jest bardzo istotne dla prawidłowego trawienia. Kiedy najlepiej zasiąść do obiadu? Głos zabrała dietetyczka kliniczna dr Hanna Stolińska, która ostrzega przez obiadokolacją. - Najważniejsze, jest to, by zjeść ten posiłek w ciągu dnia - mówi. Wieczór to kiepski pomysł.