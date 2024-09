Czy banany są tuczące? Odpowiedź zdziwi niejedną osobę

Owoc uchodzi za wyjątkowo kaloryczny. W 100 g znajduje się 90 kcal, przy czym jeden waży od 120 do 200 g. Oznacza to, że obrany banan to ok. 108 kcal. Dla porównania, jabłka, truskawki i morele mają o połowę mniej kalorii. A co z suszonymi bananami? W takiej wersji jeszcze bardziej kaloryczny. W zależności od sposobu suszenia 100 g produktu dostarcza od 360 do nawet 538 kcal.