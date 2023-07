Joanna Czechowska grała w "W11". Tak dziś wygląda

Joanna Czechowska z "W11" - jak dziś wygląda?

Joanna Czechowska - nadkomisarz, w serialu tworzyła parę z Sebastianem Wątrobą. Mężczyzna po zakończeniu pracy w policji próbuje swoich sił jako aktor i od czasu do czasu pojawia się na szklanym ekranie. Obecnie można go oglądać w produkcji "Lombard. Życie pod zastaw". Czechowska po zakończeniu zdjęć do "W11" całkowicie wycofała się z show-biznesu i dziś żyje z dala od mediów.