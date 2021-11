Joanna Koroniewska o grze wstępnej. "Czy wy też lubicie przebieranki?"

Joanna Koroniewska odznacza się ogromnym dystansem do siebie oraz świata i wiele kwestii traktuje z przymrużeniem oka, co pokazuje na swoim instagramowym profilu. Często udostępnia zdjęcia bez makijażu, pokazuje oblicza rodzicielstwa bez filtrów, a także publikuje humorystyczne filmiki, które nagrywa razem ze swoim sławnym mężem Maciejem Dowborem. Jakiś czas temu próbowali odtworzyć charakterystyczne podnoszenie z "Dirty Dancing", co niestety zakończyło się niepowodzeniem.