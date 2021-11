Edyta Górniak wrzuciła zdjęcie Allana z dzieciństwa. "Gdzie ten synuś?"

- Gdzie ten synuś co chodził do szkoły z zamkniętymi oczami? Najpierw budził się co 1,5 godziny, bo chciał cyca. Nic nie spałam. Potem było mu żal spać, bo "liście na drzewach ciągle tańczą mama". Potem znów zrywał się rano podekscytowany - "mama co dziś robimy, jaki plan?". Potem spał po 10 h i codziennie musiałam coś obiecać, żeby wstał. Teraz nie śpi do czwartej rano - synek, czemu ty dziecko nie śpisz po nocach? "Mama(!) - muzę robię przecież". Wszystkie te etapy kocham. Ale jak chodził do szkoły z zamkniętymi oczami to uwielbiałam najmocniej - powspominała znana piosenkarka.