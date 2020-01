WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Ludzie + 1 joanna koroniewska oprac. Katarzyna Dobrzyńska wczoraj (21:42) Joanna Koroniewska o plotkach na swój temat. "Aż mnie zmroziło" Joanna Koroniewska nie boi się mówić głośno o cieniach popularności. Wielokrotnie angażowała się w akcje przeciw hejtowi czy mowie nienawiści. Jednak nadal spotykają ją przykre sytuacje. Na swoim profilu na Instagramie napisała obszerny post, w którym promuje nowy hashtag. Joanna Koroniewska nie boi się mówić o swoim życiu prywatnym. Przyznaje, że jej dni nie zawsze są "instagramowe", a ona sama czasem czuje się zmęczona lub przygnębiona i nie ma w tym nic złego. Joanna Koroniewska o plotkach na swój temat Aktorka zawsze chętnie bierze udział w akcjach społecznych. Stawia czoła hejtowi w Internecie, promuje sport i angażuje się w zbiórki na chore dzieci. Pomimo że stara się robić jak najwięcej dobra, często na swojej drodzę spotyka mało życzliwych ludzi. Na swoim profilu na Instagramie wyznała, że czasem to ją przytłacza, ale tylko na chwilę. "Jakoś tak ostatnio poczułam dobitnie, że są wśród nas tacy, którzy naprawdę autentycznie nam źle życzą. Albo tacy, którzy za wszelką cenę chcą nam popsuć nasz nastrój. Parę razy wdałam się ostatnio w konwersację z osobami, których jedynym celem było to, aby mnie sprowokować. A ja naiwnie wierzyłam, że chodziło im o coś więcej [...] Dowiedziałam się na swój temat już wielu rzeczy. Łącznie, z tym że jestem marionetką rodziców, którzy zbierają gigantyczne pieniądze na swoje chore dzieci, żeby panoszyć się potem w czterogwiazdkowych hotelach. I normalnie aż mnie zamroziło [...]Jeśli i wy macie kogoś takiego "życzliwego", to zapraszam, skaczcie i oznaczajcie mnie. A ty człowieku bez duszy #możeszmiskoczyć " – napisała w opisie pod fotografią. Obserwatorów celebrytki bardzo inspiruje i wzrusza postawa aktorki. "Uwielbiam cię, jesteś aniołem!", "I jak tu pani nie kochać? Bardzo mocno kibicuje i trzymam kciuki!", "Genialne napisane. Wspieramy i pomagamy ile sił" – komentowali. Pomimo nieprzychylnych komentarzy, które aktorka słyszy pod swoim adresem, nadal nie traci zapału. Wspiera i promuje zbiórkę, na chorą Julkw, która walczy o życie.