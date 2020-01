Joanna Koroniewska zdradziła, jaką jest matką. "Nie ma to, jak zjeść gofra przed obiadem"

Nie od dzisiaj wiadomo, że Joanna Koroniewska słynie z poczucia humoru i dystansu do siebie. Potwierdza to jej profil na Instagramie, który prowadzi w humorystyczny sposób. Teraz w żartobliwy sposób zdradziła, jaki przykład daje dzieciom.

"Nie ma to, jak zjeść gofra i rurkę przed obiadem. Wspaniały przykład daję moim dzieciom. Miało być pobiegane, a na razie, co najwyżej jest pospacerowane i do samochodu i z powrotem. I co to za przykład dla was. Przynajmniej ściemy nie ma. Za chwilkę robię mam nadzieję pyszny makaron ze szpinakiem, a potem zasłużona drzemka. Dla mamusi rzecz jasna. W końcu człowiek jutro do pracy, a po takim czasie z dziećmi próby teatralne to prawie odpoczynek" - zażartowała aktorka.