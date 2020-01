Joanna Koroniewska pokazała zdjęcie z gór. Na urlopie myśli jednak o czymś innym

Joanna Koroniewska obecnie razem z rodziną przebywa w górach. Poinformowała o tym na swoim profilu na Instagramie. Pomimo urlopu nie zapomniała o umierającej Julce, która walczy o życie. Po raz kolejny zaapelowała o pomoc.

Joanna Koroniewska udostępniła na instagramowym profilu fotografię, którą wykonała jej córka. Przy okazji we opisie przypomniała o zbiórce dla umierającej Julki, która cierpi na rdzeniowy zanik mięśni. Aktorka poprosiła więc swoich obserwatorów o wpłaty, by ratować życie dziewczynki. Zbiórka jest zweryfikowana przez Fundację Siępomaga. Brakuje jeszcze ponad 4 milionów złotych. Aby wspomóc leczenie Julki, możesz kliknąć TUTAJ. Zbiórka na cel "Terapia genowa lekiem Zolgensma - jedyna szansa na uratowanie życia" trwa do 6 lutego 2020 roku.