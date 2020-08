Joanna Koroniewska odpowiada hejterce. Klasa i humor

Koroniewska, która fanów przyzwyczaiła do perfekcyjnego, wręcz nierealnego wizerunku, jaki kreowany jest na planach filmowych, na YouTube pokazuje, jak jest naprawdę. I to bardzo nie podoba się niektórym jej fanom, a konkretnie - fankom.

Co i rusz ktoś podpowiada Joannie Koroniewskiej, że czas się umalować, uczesać, zmienić garderobę. Co ciekawe, takie komentarze padają ze strony innych kobiet i prawie nigdy nie dotyczą męża Koroniewskiej - Macieja Dowbora .

Podwójne standardy dotyczące piękna to nie jest nowa sprawa. Ale w historii Koroniewskiej najbardziej irytujące jest to, że to kobiety czują się w obowiązku stać na straży nieosiągalnego kanonu piękna i rozliczają te z nas, które mają czelność pokazać się w wersji naturalnej i nie czują potrzeby poprawiania swojego wizerunku.