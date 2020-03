Joanna Koroniewska pokazała swój płaszcz na wiosnę. To najmodniejszy model w tym sezonie

Joanna Koroniewska zawsze zachwyca swoimi stylizacjami. Aktorka zna się na najnowszych trendach. Jej płaszcz na wiosnę może stać się hitem tego sezonu.

Joanna Koroniewska na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcie w wiosennym płaszczu do połowy łydki. Jego luźny krój, brak guzików i wielobarwny motyw sprawia, że przypomina indiańską narzutkę. Idealnie wpisuje się w styl boho. Tego typu wzory będą królowały w tym sezonie.

Płaszcz zestawiła z luźnymi, musztardowymi dresami, jasnoszarym swetrem i modnymi, skórzanymi botkami do kostki w kolorze czarnym. Ich cena to 555 euro (ok. 2400 zł). Stylizacja aktorki spotkała się z aprobatą fanów. Padły pytania o marki i dostępność produktów. "Asia skąd botki?", "Boski sweterek, gdzie kupię?", "Świetna stylizacja", " Świetna stylizacja i jak zwykle pięknie i promiennie pani wygląda" – komentowali obserwatorzy Koroniewskiej.