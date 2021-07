Joanna Koroniewska porównuje się do sławnej piosenkarki. "Doznałam olśnienia"

Instagramowy profil Joanny Koroniewskiej obserwuje aktualnie prawie 590 tys. osób. Aktorka publikuje na nim zarówno treści dotyczące poważnych problemów zdrowotnych, takich jak zaburzenia odżywiania, jak i inne, zabawne, z nutą dystansu do siebie. Razem z mężem, Maciejem Dowborem, co czwartek prowadzi na Instagramie live'a "Dowbory be happy", do którego wspólnie zapraszają znanych gości, a prywatnie swoich przyjaciół.