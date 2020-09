Joanna Koroniewska w dżinsowej katanie na jesień 2020. Tak wybrała się na budowę

Joanna Koroniewska w dżinsowej katanie na jesień 2020

Aktorka opublikowała zdjęcie prosto z placu budowy. I to w jakim stylu! Koroniewska włożyła granatową sukienkę, na którą zarzuciła dżinsową katanę, która królować będzie w sezonie jesień-zima 2020. Dżinsowe kurtki co prawda są ponadczasowe, ale to te dłuższe właśnie wpisują się w najmodniejsze trendy. Dodatkowo stylizację uzupełniła o sznurowane kalosze od Ilse Jacobsen, które na stronie niemieckiej marki kosztują 150 euro, czyli ponad 650 zł. To właśnie one wygryzły kalosze marki Hunter i będą rządziły na europejskich ulicach tej jesieni.