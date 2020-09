Joanna Koroniewska w modnych botkach. Podobne buty na jesień 2020 kupicie w sieciówce

Botki Joanny Koroniewskiej robią furorę na Instagramie. Model, który aktorka ma na sobie na ostatnim zdjęciu, bardzo spodobał się internautkom. I nie ma w tym nic zaskakującego - to najmodniejsze buty na jesień 2020. Jeśli szukacie podobnych, to mamy świetną wiadomość - wiemy, gdzie je kupić.

Joanna Koroniewska w modnych botkach na jesień 2020

Strój, w którym Joanna Koroniewska wybrała się próbę w warszawskim Teatrze Komedia, nie bez powodu zachwycił internautki. Aktorka pozuje do zdjęcia w niezwykle modnej stylizacji. Ma na sobie welurową bluzę, brązowe, materiałowe szorty i kowbojskie, szaro-beżowe botki. Do tego, gwiazda dobrała sporą torbę w biało-czarno kratę.

Botki Joanny Koroniewskiej to projekt Isabel Marant. Nazywają się Crisi boots i kosztują ok. 2400 zł. Inspirowane są stylem kowbojskim buty, wykonane są z doskonałej jakości zamszu. Podobne botki, choć wykonane z imitacji zamszu, dostępne są w H&M. Kosztują niewiele w porównaniu do modelu od Isabel Marant. Ich cena to 139,99 zł.