Joanna Krupa ma problemy zdrowotne. Podzieliła się z fanami niepokojącą wiadomością

Joanna otrzymała pomoc specjalisty. Ma również odpowiednie leki i inhalator, które mają pomóc jej wrócić do zdrowia. Co dokładnie wykryto u modelki? Zdradzają to dodane przez Krupę hasztagi - u jednej z jurorek programu "Top Model" stwierdzono zapalenie krtani. Choroba ta bardzo często dotyka osoby, które na co dzień pracują głosem.