Joanna Krupa w jesiennej stylizacji. Wyszła na ulicę w body z wycięciami

Body ze sznureczkami

Body, które wybrała Joanna Krupa, jest świetnym uzupełnieniem wielu stylizacji. Dopasowany krój i cienkie tasiemki przy dekolcie i w okolicach brzucha sprawiają, że panie, które je noszą, czują się pięknie i zmysłowo. To bardzo kobiecy element garderoby, który zwykły jesienny zestaw zamieni w niepowtarzalny look. Takie body świetnie będzie wyglądało w zestawieniu ze spodniami z prostą nogawką, jeansami, spódnicą, a nawet z dresami. To niezwykle uniwersalny element garderoby, który sprawdzi się w wielu stylizacjach.