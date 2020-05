Joanna Kulig w Warszawie. Zrobiła sobie zdjęcie pod billboardem serialu "The Eddy"

37-letnia aktorka opublikowała fotografię, na której widzimy jak stoi pod billboardem ze swoją twarzą. W serialu "The Eddy" wciela się w jedną z kluczowych bohaterek – Polkę, która z ukochanym przenosi się do Paryża, by śpiewać w jego klubie. Angaż do produkcji dostała przed samym porodem, a na plan weszła chwilę po urodzeniu synka.