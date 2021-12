Joanna Moro opublikowała intymne zdjęcie z dwuletnią córką. Karmi ją piersią w saunie

Moro otwarcie o karmieniu piersią

"A my się saunujemy tak, jak półtora roku temu, tylko Ewa troszkę większa. Pamiętam wtedy to zdjęcie obiegło internet… Jak to Moro z niemowlakiem w saunie? Portale liczą na klikalność poprzez kontrowersyjne treści, ja takowych zdecydowanie specjalnie nie szukam! To jest moje życie, nie komentuje wyborów innych… Podziwiam, szanuje, podtrzymuje, pomagam" – napisała Moro pod postem. "Ostatnio wolę morsowanie niż saunowanie i dłużej siedzę w chłodzie niż w gorącu, ale balans musi być" – dodała.