Joanna Opozda chwali się remontem domu. Ważny etap za nią

Joanna Opozda w zeszłym roku poinformowała fanów w mediach społecznościowych, że zdecydowała się kupić mieszkanie, w którym chce zamieszkać z synkiem. - Znalazłam moment dla siebie, żeby naładować energię, naładować baterie i nagrywam do was ze specjalnego miejsca. Z mieszkania, w które włożyłam wszystkie swoje oszczędności życia. To taka inwestycja moich marzeń. Patrzę na ogródek, który na razie wygląda jak duża piaskownica dla Vincenta, ale mam nadzieję, że tutaj w końcu zaznamy spokoju - podkreślała na Instagramie.