Opozda pokazała nowe zdjęcie. "Niech zazdrości ten, co stracił"

Joanna Opozda w nietypowej stylizacji

Joanna Opozda zapozowała do zdjęcia w beżowym komplecie z satyny, który składał się z bluzki na ramiączkach oraz krótkich spodenek. Zestaw, który do złudzenia przypomina piżamkę, aktorka uzupełniła o ton jaśniejszą marynarką oraz srebrnymi sandałkami na maksymalnie cienkich i wysokich szpilkach. Czy taki look obroniłby się przy okazji wyjścia na miasto? Z pewnością tak, gdyż nie od dziś w wieczorowych stylizacjach pojawiają się elementy bieliźniane.