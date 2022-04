Joanna Opozda opublikowała wymowne zdjęcie. Fanka: Macierzyństwo ci służy

"Dzisiaj znalazłam moment dla siebie, żeby naładować energię, naładować baterie i nagrywam do was z bardzo specjalnego miejsca – z mieszkania, w które włożyłam wszystkie moje oszczędności życia. To jest taka inwestycja moich marzeń. Właśnie sobie siedzę na podłodze z Marilyn, patrzę na ogródek, który na razie wygląda jak duża piaskownica dla Vincenta. No, ale mam nadzieję, że tutaj w końcu zaznamy spokoju" – powiedziała Joanna Opozda na InstaStories, pokazując jeszcze surowe wnętrza nowego mieszkania.