Joanna Opozda reaguje na głośny wywiad Antoniego Królikowskiego. Nie pozostała mu dłużna

- Konflikt między mną a Asią narastał. Nie mogliśmy się porozumieć. W pewnym momencie wiedzieliśmy, że nie będziemy już razem. Chciałem mieszkać obok jeszcze przez pewien czas, później opiekować się synem naprzemiennie. Byliśmy nawet u psychoterapeuty, żeby się porozumieć, ale po jednej z wizyt w połowie lutego Asia powiedziała, że nie chce tego dłużej kontynuować. To był ciężki czas, bo czekałem na narodziny syna, bez żadnego wpływu na to, co się dzieje. (...) A potem zaczął się medialny koszmar - powiedział Antoni Królikowski w wywiadzie udzielonym "Party".