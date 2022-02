Joanna Opozda urodziła! "Zdrowy i piękny synek"

"Jak dowiedziałam się o ciąży, byłam przeszczęśliwa i obiecałam sobie od razu, że zaczną się zdrowo odżywiać, (…) zaczęłam spacerować minimum kilometr dziennie i tak, te pierwsze dziesięć dni były zdrowym życiem. Później zaczęły się niestety problemy zdrowotne, bardzo poważne i tak naprawdę większość czasu spędziłam w łóżku, na patologii ciąży. Także w żaden sposób nie dbam o siebie w ciąży, ubolewam nad tym, ale wygląd u mnie zszedł na drugą stronę i najważniejsze jest zdrowie moje i mojego dziecka. Naprawdę, chcę tylko dotrwać do kolejnego dnia i niestety tak to wygląda. Wiem, że mówi się, że ciąża to nie choroba, ale w moim przypadku wiąże się z wieloma komplikacjami" – mówiła w jednym z wywiadów.