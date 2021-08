Joanna Przetakiewicz gotowała z Magdą Gessler. "Niedawno była u mnie"

Joanna Przetakiewicz gotowała z Magdą Gessler

- Magda ma autentyczny talent. To jest zupełnie inny przypadek. Niedawno była u mnie i robiłyśmy coś wspólnie. Ja widzę, jaki ona ma talent. Mało tego - jaką ona ma wiedzę na temat gotowania. To nie są jakieś wyuczone kwestie, że do nagrania odcinka będzie robiła to i to, w związku z tym przepis na to jest taki i taki, tak jak ja to trochę robię. Ona ma autentyczną wiedzę pochodzącą jeszcze od jej mamy, od miejsca w którym się wychowała, czyli w Hiszpanii - powiedziała Joanna Przetakiewicz.