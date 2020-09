Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens biorą ślub. Ceremonia za miesiąc

Przetakiewicz i Rooyens są żywym dowodem na to, że prawdziwa miłość zawsze znajdzie drogę. Para poznała się dekadę temu, kiedy on organizował pierwszy pokaz jej modowej marki La Mania. Wtedy jednak projektantka nawet nie myślała, żeby się z kimś związać.

Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens – ślub

"Miłość, Radość, Czułość. Szczęście. Emocje, którymi najbardziej lubię się z Wami dzielić.Bo mówimy o nich stanowczo za mało. Ten rok jest zaskakujący i niełatwy dla nas wszystkich. Ma też swoje dobre strony, bo wielu pomógł zobaczyć to, co ponadczasowe, co wartościowe i co jest ważne" – zaczęła swój wpis. "Kochać Siebie i innych. Troszczyć czule. Rozmawiać częściej. Pielęgnować bliskość. Razem z Rinke chcemy się z wami podzielić naszą radością. Już niedługo zostaniemy mężem i żoną" – ogłosiła podekscytowana, dodając zdjęcie, na którym całuje się z ukochanym mężczyzną.