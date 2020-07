Joanna Przetakiewicz o sile kobiet. "Nie boimy się o siebie zawalczyć, mówić o tym, że jesteśmy szczęśliwe"

Joanna Przetakiewicz to kobieta o wielu talentach. Jest projektantką, przedsiębiorczynią, założycielką i dyrektorką marki modowej "La Mania", radczynią prawną i inicjatorką akcji Era Nowych Kobiet. Ostatnio dużo czasu poświęca promocji swojej książki "Nie bałam się o tym rozmawiać". Jest to zbiór szczerych historii silnych kobiet, które opowiedziały o agresji seksualnej, przemocy domowej, upodleniu ze strony najbliższych. Przeżyły piekło, z którego się wydostały. Teraz bez retuszu i koloryzowania opowiadają o przeszłości, z którą sobie poradziły. "Są piękne, eleganckie i uśmiechnięte. Takie jak my, a przy tym niezwykłe, bo skutecznie walczyły o odzyskanie swojego życia. Pokazały, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Nawet w otchłani beznadziei" – czytamy na profilu Ery Nowych Kobiet