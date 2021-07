Joanna Przetakiewicz jest w świetnej formie. Opublikowała naturalne zdjęcie

Joanna Przetakiewicz to kobieta o wielu talentach. Jest projektantką, przedsiębiorczynią, założycielką i dyrektorką marki modowej La Mania, radczynią prawną i inicjatorką akcji Era Nowych Kobiet. Kobieta od dłuższego czasu jest z z Rinke Rooyensem. Para wzięła ślub we wrześniu 2020 roku. Wcześniej, przez dekadę Przetakiewicz była w związku z biznesmenem Janem Kulczykiem. "To był bardzo ważny mężczyzna w moim życiu, bo nie dość, że był moim mentorem i mnóstwo się od niego nauczyłam, to był moją ogromną miłością, wsparciem. Oprócz miłości i ekscytacji, tam było też dużo przyjaźni, partnerstwa i wsparcia. Tego mu nigdy nie zapomnę" – mówiła o nim w jednym z wywiadów.