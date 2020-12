Joanna Przetakiewicz ubolewa nad śmiercią Pierre'a Cardina. "Był ikoną elegancji"

- Zawsze to jest wielki żal w świecie mody, kiedy odchodzi ktoś tak ważny. Bez wątpienia Pierre Cardin był jedną z wpływowych postaci w tej branży, jego nazwisko jest bardzo rozpoznawalne, to wielkie osiągnięcie, mało komu się to udaje - mówi w rozmowie z WP Kobieta Joanna Przetakiewicz.