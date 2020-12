Teresa Rosati poznała Pierre'a Cardina. "Podobała mu się polska moda"

Nie żyje Pierre Cardin. Znany na całym świecie francuski projektant zmarł w wieku 98 lat. Teresa Rosati dwie dekady temu miała przyjemność go poznać. Ich kilkugodzinną rozmowę o modzie pamięta do dziś.

Śmierć Pierre'a Cardina to wielka strata dla świata mody. Znamienity projektant wiele lat temu chętnie przyjeżdżał do Polski, gdzie nie tylko organizował swoje pokazy, ale również uczestniczył w pokazach polskich twórców. Na jednym z nich Teresa Rosati miała okazję osobiście poznać francuskiego kreatora mody. Choć od ich spotkania minęło prawie 20 lat, projektantka do dziś wspomina tamten dzień. To było dla niej wyjątkowe przeżycie.

- Miałam przyjemność poznać pana Pierre'a na pokazie mody polskiej w hotelu Sheraton. Pamiętam, że pięknie wyglądał. Był w garniturze, pod krawatem, z idealnie ułożoną fryzurą. Już wtedy chodził o lasce - mówi w rozmowie z WP Kobieta Teresa Rosati. - Siedzieliśmy obok siebie, więc komentowaliśmy to, co widzieliśmy na wybiegu. Oboje pasjonowaliśmy się modą, dlatego było to dla nas niesamowite przeżycie. Mówił mi, że polskie projekty bardzo mu się podobają, zachwycał się nimi. Cardin był człowiekiem wielkiej klasy, a do tego był bardzo skromny. Imponował mi tym - wspomina projektantka.

Rosati: Już nie ma takich artystów jak Cardin

Teresa Rosati nie ma wątpliwości, że Pierre Cardin był wizjonerem i prekursorem wielu trendów, które teraz święcą triumfy w modzie codziennej.

- Bez wątpienia Pierre Cardin miał wielki wpływ na świat mody zarówno damskiej, jak i męskiej. Był mistrzem konstrukcji, słynne są przecież jego idealnie skrojone żakiety i garnitury, w których nawet kobiety pięknie wyglądają. Teraz eleganckie marynarki i spodnie weszły do mody codziennej, myślę, że to właśnie Cardin był tego prekursorem. Poza tym Pierre stworzył markę znaną na całym świecie, a wbrew pozorom niewielu projektantom się to udaje. To świadczy o jego niezwykłym talencie. Był wizjonerem. Takich artystów jak on już nie ma, niestety. Na szczęście pozostawił po sobie mnóstwo wspaniałych projektów, które wciąż będziemy mogli podziwiać - podkreśla Rosati.

Getty Images Pierre Cardin Źródło: Getty Images

