Joanna Racewicz o nadejściu nowych czasów. "Już nic nie będzie, jak dawniej"

"Ile razy powtarzaliście w życiu - dla żartu, z przesadą, przekąsem: 'już nic nie będzie, jak dawniej'?" – zapytała swoich obserwatorów Joanna Racewicz. Dziennikarka z nostalgią oznajmiła, że jeszcze nigdy te słowa nie były tak prawdziwe, jak teraz. "Do bólu. Ostre, jak cięcie noża. Odcinają stare i nowe czasy" – napisała. W poście Racewicz jest wiele smutku.

Racewicz na swoim profilu na Instagramie przywołała również oświadczenie ministra zdrowia, który oznajmił, że wkrótce będziemy mieć tysiąc, dwa tysiące zakażonych. Przytoczyła też wypowiedzi lekarzy mówiące o tym, że nie dadzą rady ratować wszystkich i będą musieli wybierać, kto będzie miał szanse na przeżycie i kogo podłączyć do respiratora.

"Koszmarny darwinizm. Mijamy się na ulicach - jeśli już musimy wyjść- tak daleko, jak to możliwe. Dobrze, bo to znak świadomości. A jeśli strach zostanie? Niepewność, lęk przed podaniem ręki, żal do tych, którzy jej nie podali, kiedy była potrzebna?" – pojawiło się wiele pytań.