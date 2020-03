Maciej Dowbor o kwarantannie z żoną i córkami. Szykują imprezę

Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska modelowo stosują się do zaleceń sanepidu. Zostali w domu i starają się zorganizować zajęcia swoim córkom. A raczej, to Janina i Helena organizują je rodzicom. Dziennikarz pokazał, jak to wygląda.

