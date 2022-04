Joanna Racewicz usłyszała od syna trudne pytanie. Chodzi o katastrofę smoleńską

- Ma pewien problem i chciałabym zasięgnąć języka, poznać, co o tym myślicie. Mój syn przed momentem obejrzał serwisy i usłyszał o zamachu, że był jednak w Smoleńsku, i że to raport ostateczny. No i pyta: "Skoro tak, to dlaczego nie ma skargi do sądu, to dlaczego nie ma aktu oskarżenia i dlaczego winni nie są ukarani?". No właśnie nie wiem. Dobre pytanie, a ja kompletnie nie wiem, co mu odpowiedzieć. Gdyby ktoś z was miał pomysł, to będę bardzo wdzięczna. Bo ja się pogubiłam - mówi Joanna Racewicz w nagraniu opublikowanym na jej koncie na Instagramie.