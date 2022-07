Joanna Racewicz w letniej odsłonie. Wzorzysta sukienka wzbudziła zachwyt

Dziennikarka, czy to na co dzień, czy od wielkiego wyjścia, stawia na niewymuszoną elegancję. Proste kroje przełamuje wzorami oraz wybieranymi kolorami. Kiedy mowa o bardziej szalonej odsłonie - warto przyjrzeć się butom Racewicz, które zwykle nie dość, że są w innym kolorze, co reszta stylizacji, to bardzo często zaskakują formą. Tu za przykład posłużyć mogą wcześniej wspomniane czerwone pantofle lub ciekawe zielone szpilki, które celebrytka połączyła z jasnym strojem.