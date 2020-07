Joanna Racewicz w makowej sukience. Pozuje w niej w nietypowy sposób

Joanna Racewicz podobnie jak większość gwiazd pokochała lekkie i zwiewne sukienki na lato w wersji maxi. Dziennikarka postanowiła pokazać fanom swoją stylizację, decydując się na dość nietypową sesję zdjęciową. Zamiast pozować na tle drzew czy ogrodu, postanowiła wejść w niej do basenu.

Joanna Racewicz w czerwonej sukience

Joanna Racewicz opublikowała na swoim profilu na Instagramie serię zdjęć ukazującą ją samą w czerwonej kreacji. Nie byłoby w tym niczego dziwnego, gdyby prezenterka nie weszła w niej do basenu. Sukienka ma bardzo modny, wykończony gumką dekolt w hiszpańskim stylu, który optycznie wydłuża szyję i wysmukla w ramiona. Jest też zwężana w pasie, co podkreśla talię, a rozkloszowany, unoszący się na wodzie dół przypominka płatki kwiatu maku. Do czerwonej sukienki Joanna Racewicz dobrała biżuterię w postaci subtelnych, złotych łańcuszków, bransoletkę, kolczyki oraz okulary. Na zdjęciach pozowała uśmiechnięta. Wyglądała na szczęśliwą i zadowoloną.