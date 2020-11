W dobie pandemii zatrudnij nianię… on-line

Opiekunki do dzieci bez pracy, rodzice bez pomocy, dzieci zamknięte w domu – to skutek szalejącego koronawirusa. Czy da się to jakoś rozwiązać? Owszem: decydując się na zdalną opiekę nad dziećmi. – Kiedy byłam chora na COVID-19 i czułam się przeraźliwie zmęczona, pomoc niani on-line okazała się wybawieniem – mówi Anna Krakowska-Gruszczyńska, mama trzy- i pięciolatki.

Wybuch pandemii i liczne ograniczenia, a zwłaszcza wiosenny lockdown, nie oszczędziły rynku niań w Polsce. Ucierpieli na tym wszyscy: i opiekunki, które straciły źródło dochodu, i rodzice pozbawieni pomocy przy dzieciach, i same dzieci niemające kontaktu z nikim poza rodzicami – nierzadko zmęczonymi i sfrustrowanymi.

– Dlatego już w kwietniu wprowadziliśmy propozycję nowej funkcji w serwisie w postaci zajęć on-line. Przygotowaliśmy ofertę wirtualnych spotkań wraz z propozycją kanałów do komunikacji, aby nianie miały możliwość zainteresowania różnymi aktywnościami swoich podopiecznych w czasie zdalnej pracy rodziców – opowiada Sylwia Malinowska, specjalistka serwisu Niania.pl.

Niania czyta przez komputer

Zdalna opieka przeznaczona jest dla dzieci w różnym wieku. Przedszkolakom proponuje się zajęcia kreatywne, językowe, naukę poprzez zabawę. Dzieciom w wieku szkolnym niania on-line przede wszystkim zapewnia pomoc w odrabianiu lekcji.

– Wystarczy, że opiekunka wykaże się pomysłowością w kontakcie z dzieckiem i dopasuje przekaz do jego wieku oraz zainteresowań: muzycznych, plastycznych, ruchowych – tłumaczy Sylwia Malinowska.

Na zdalną opiekę do swoich córek zdecydowała się Anna Krakowska-Gruszczyńska, mama 5-letniej Marysi i 3-letniej Zosi. Nianią dziewczynek już od 4 lat jest Kamila Skorupka. Przed miesiącem u pani Anny zdiagnozowano zakażenie koronawirusem. Zachorowała też młodsza z dziewczynek.

– Mój mąż przebywał na kwarantannie poza domem. To był dla nas bardzo trudny czas. Czułam się przeraźliwie zmęczona, a byłam z córkami sama. Poza tym dziewczynki bardzo tęskniły za nianią. Wprowadziłyśmy więc opiekę on-line i to był strzał w dziesiątkę – opowiada Anna Krakowska-Gruszczyńska.

Jak taka opieka wygląda w praktyce? Wirtualne spotkania z nianią w domu pani Anny odbywają się przez Google Meet albo Facebooka.

– To nie jest tak, że moje córki siedzą przez 2 godziny przed ekranem. Komputer jest włączony, ale dziewczynki w tym czasie robią różne rzeczy, śpiewają, kolorują, czasem zaczynają się bawić, a Kamila im towarzyszy. Kiedyś położyły się na poduszkach. Kamila czytała im bajki, aż jedna z nich zasnęła, a druga chwilę po niej – wspomina nasza rozmówczyni.

Bez rywalizacji

Kamila Skorupka nie kryje, że dla Marysi i Zosi jest jak gdyby „trzecim rodzicem”. – Znamy się od 4 lat, opiekowałam się dziewczynkami, kiedy jeszcze nie chodziły do przedszkola, jesteśmy ze sobą bardzo zżyte. Gdy nie mogłyśmy się spotykać, opieka on-line okazała się świetnym rozwiązaniem, zwłaszcza że bardzo za sobą tęskniłyśmy – opowiada. – Kiedy się łączymy, dziewczynki mają mi mnóstwo rzeczy do opowiedzenia. Pokazują mi swoje ukochane zabawki. Pytają też, co u mnie. To czas dla nas.

Niania ze swoimi podopiecznymi robiła m.in. laurki, wycinanki czy eksperymenty naukowe.

– Kiedyś w ramach zdalnej opieki robiłyśmy „lawę”: potrzebna była tabletka musująca, olej, barwniki. Dziewczynki szukały ich w mieszkaniu. Podczas normalnej opieki czasem Zosia, jak to małe dziecko, prosiła, żebym to ja czegoś poszukała. W przypadku opieki zdalnej nie ma wyjścia i musi tę rzecz znaleźć, zatem motywacja dziecka do pracy jest większa – uważa Kamila Skorupka.

Natomiast gdy Marysia nie mogła znaleźć barwników, użyła krepiny, którą rozpuściła w wodzie.

– Mam wrażenie, że gdy spotykamy się wirtualnie, dziewczynki uważniej mnie słuchają, są bardziej kreatywne, ale też o mnie nie rywalizują. Bo gdy widzimy się na żywo, często walczą o moją uwagę – dodaje Skorupka.

Obecnie Marysia i Zosia chodzą do przedszkola. Lecz kiedy cała rodzina była na kwarantannie, pomoc niani on-line okazała się dla wszystkich wybawieniem. Ta opcja – zdaniem Anny Krakowskiej-Gruszczyńskiej – sprawdza się również w przypadku zwykłej infekcji, kiedy dzieci zostają w domu, a rodzice muszą pracować. I także wtedy, gdy niania jest w podróży.

– Kiedy wyjeżdżam i za sobą tęsknimy albo rodzice potrzebują pomocy, łączę się z dziewczynkami przez internet. Wiem, że wyczekują tych spotkań i ja również – przyznaje Kamila Skorupka.

Chwila wytchnienia dla rodzica

Na potrzeby rodziców w dobie pandemii odpowiada coraz więcej placówek i firm. Nicole Cieplik, właścicielka Branżowej Akademii Nauczania Języków Obcych "Language of Change" po wybuchu epidemii stworzyła program "Język dla Malucha" – moduł przygotowany dla dzieci od 3. roku życia, w całości prowadzony on-line. Zakłada on aktywną pracę z lektorem od 20 do 30 minut.

– O takie zajęcia pytało wielu rodziców. Najpierw tradycyjnie o angielski, później doszedł hiszpański i niemiecki. Lekcje łączą różne elementy: muzykę, sztukę, ruch. Dzięki temu dziecko ma zorganizowany czas, a rodzice są bardzo zadowoleni, że ich pociechy mogą kontynuować naukę języka. Dodatkowo jest to chwila oddechu dla opiekunów – podkreśla pomysłodawczyni.

Anna Krakowska-Gruszczyńska przyznaje, że całodobowa opieka nad dzieckiem, a zwłaszcza dziećmi, nie jest łatwa, szczególnie gdy rodzice pracują. – Chwila wytchnienia w ciągu dnia jest każdemu bardzo potrzebna. Kiedy moje córki mają zajęcia zdalne z Kamilą, jestem spokojna. Gdybym była w innym pomieszczeniu i Kamila zauważyłaby coś niepokojącego, natychmiast zadzwoniłaby do mnie, żebym mogła zainterweniować – zapewnia.

Kamila Skorupka tę formę opieki bardzo sobie chwali. Obecnie nad Marysią i Zosią pełni opiekę hybrydową: częściowo zajmuje się nimi w domu (kiedy nie są w przedszkolu), a częściowo wirtualnie. Zadowolona jest też mama dziewczynek.

– Dzieci potrzebują kontaktu z innymi ludźmi. Oczywiście nie jest to opieka, która polega na tym, że rodzic wychodzi z domu, ale jeśli jest zajęty lub musi odpocząć, to ma pewność, że dzieci spędzają czas kreatywnie, a nie przed telewizorem. Wirtualna opieka w sytuacjach, w których jesteśmy skazani na siedzenie w domu, rozszerza rzeczywistość dziecka o dodatkową osobę. Bardzo ją polecam – sumuje Anna Krakowska-Gruszczyńska.

W Polsce niania za godzinę pracy zarabia średnio 15,59 zł – to dane za ubiegły rok. Za obecny rok danych jeszcze nie ma. Wkrótce przekonamy się, czy i jak bardzo pandemia zweryfikowała te stawki.

