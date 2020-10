Joe Biden walczy o fotel prezydenta USA. Kiedyś przeżył tragedię: stracił żonę i córkę

W autobiografii Jill Biden "Where The Light Enters" opisała pierwsze i ostatnie spotkanie z ówczesną żoną Joe, Neilią. To była zima 1972 roku. "Biło od niej naturalne piękno" – napisała, dodając, że Neilia, wówczas 30-letnia, miała "ciepły, autentyczny uśmiech". Jill wróciła też do momentu, gdy dowiedziała się o śmierci Neilii i córki Bidena, Naomi. To było miesiąc po ich spotkaniu. "To było całkowicie niesprawiedliwe" – czytamy. "Joe Biden miał wszystko i w jednej chwili to stracił".