Johnny Depp wyprowadzony z hotelu przez ochroniarzy. Co się stało?

"Proces dekady" Johnny’ego Deppa i Amber Heard zakończył się na korzyść aktora, którego dobre imię zostało oczyszczone. Z ulgą wyjechał zatem ze Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii. Jak podaje "Page Six", urządził tam uroczystą kolację z jednej z najlepszych indyjskich restauracji, za którą zapłacił ponad 62 tys. dolarów. Depp gości obecnie w hotelu w Birmingham. Jednak ostatnio wyprowadzili go z niego ochroniarze. Wszystko uwiecznili fotoreporterzy.