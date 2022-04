Małżeństwo Deppa i Heard to związek dwóch toksyków. "Cały czas dochodzi do przekraczania granic"

Dlatego jeżeli doświadczam uczucia: "Boże, nie wierzę, że to dzieje się naprawdę", najprawdopodobniej mamy do czynienia ze spektaklem- już nie publicznym, a na nasz użytek. Zamiast pogrążać się w tej "miłości", gdy on lub ona po tygodniu planują kupno domu, mówią o dzieciach, powinniśmy zastanowić się, czy to nie przypadkiem za dużo. Osoby, które mają dobry system samozachowawczy zwykle szybko się dystansują, natomiast wpadają w taką pułapkę te strasznie głodne uczuć lub przyzwyczajone do bardzo wysokiej ich amplitudy. Spalają się, bo dla nich to znajoma melodia. Wszystko wskazuje na to, że właśnie taka jest Amber Heard.