Jolanta Fraszyńska z partnerem w śniadaniówce. Nie szczędzili sobie czułości

Fraszyńska i Zieliński wyglądają na naprawdę zakochanych, a ich wizyta w studiu "DDTVN" tylko to potwierdza. Para z dumą pozowała do obiektywów i nie szczędziła sobie czułości. W śniadaniówce opowiedzieli o swoim związku, a także zdradzili co w sobie uwielbiają. Patrząc na zdjęcia nie można oprzeć się wrażeniu, że doskonale do siebie pasują.