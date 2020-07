Jolanta Kwaśniewska okrzyknięta "najlepszą pierwszą damą". Do dzisiaj prężnie działa

Jolanta Kwaśniewska w czasie prezydentury Aleksandra Kwaśniewskie nie pełniła roli reprezentacyjnej, a wręcz przeciwnie – aktywnie reagowała na potrzeby Polaków. "Dla mnie to była absolutnie oczywista sprawa, że w sprawach ważnych trzeba mówić swoim własnym głosem. Ja mam swój własny głos, oczywiście jestem małżonką pierwszej osoby w państwie, ale jestem pierwszą damą" – powiedziała w jednym z wywiadów.

2 czerwca była gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski, w którym odniosła się do zwycięstwa w sondażu. "Wielka radość" – powiedziała Jolanta Kwaśniewska. Podkreśliła również w nim, że gdyby w czasach prezydentury jej męża były podobne problemy jak obecnie, np. zmiany w prawie aborcyjnym, to ona maszerowałaby w strajkach, i to w pierwszym szeregu.