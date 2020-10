Jolanta Kwaśniewska przeszła sporą metamorfozę. Taki kolor włosów odejmuje 10 lat

Jolanta Kwaśniewska , pierwsza dama RP w latach 1995-2005, od ponad dwóch dekad cieszy się wśród Polaków ogromną sympatią. Z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla O2.pl wynika, że to właśnie Jolanta Kwaśniewska została uznana za najlepszą pierwszą damę w historii Polski.

Jolanta Kwaśniewska – kiedyś i dziś

Jolanta Kwaśniewska słynie z zawsze perfekcyjnie ułożonych włosów, doskonale skrojonych garsonek i taktu. Pojawiając się u boku męża podczas oficjalnych wizyt, nigdy nie pozwoliła sobie na żadną wpadkę, a jej styl ubierania do dziś stawiany jest jako idealny przykład tego, jak powinna prezentować się pierwsza dama. Nic więc dziwnego, że jej program telewizyjny "Lekcja stylu" przez lata gromadził rzesze widzów.

Na najnowszym zdjęciu Kwaśniewska pozuje u boku Kayah. Wokalistka zaprosiła byłą pierwszą damę do jubileuszowego odcinka swojego programu, który prowadzi na antenie Meloradia. Fryzura Kwaśniewskiej od razu rzuca się w oczy. Kayah od lat wierna jest swojemu wizerunkowi i długim czarnym włosom, w przypadku pani prezydentowej również wydawało się, że już nas niczym nie zaskoczy, a jednak. Jaśniejsze o kilka tonów rude włosy i dwukolorowe okulary optycznie rozświetliły jej twarz i z pewnością odjęły kilka lat.

Jakie fryzury odmładzają?

Choć nie przekonujemy nikogo, by na siłę próbował oszukać czas, wiele kobiet próbuje mimo wszystko odjąć sobie kilka lat, by wyglądać młodziej i bardziej witalnie. Najlepszym sposobem na to "odmłodzenie" jest zmiana fryzury. Jednym z trików polecanych przez stylistów jest właśnie rozjaśnianie koloru, czyli zabieg, który przeszła Jolanta Kwaśniewska. Nie musisz od razu przechodzić z kasztanu w platynę, zamiast tego możesz wybrać refleksy w stylu sombre, które wyglądają naturalnie i świeżo, lub mocniejszy efekt, czyli ombre.