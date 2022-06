Jolanta Kwaśniewska w "Playboyu"? Reakcja byłej pierwszej damy zaskakuje

Marcin Meller niedawno pojawił się w podkaście "WojewódzkiKędzierski". Mężczyzna wrócił we wspomnieniach do lat świetności polskiego "Playboya". Przyznał też, że w jednym z udzielanych kiedyś wywiadów poszedł o krok za daleko, mówiąc o tym, że chciałby zobaczyć na okładce magazynu Jolantę Kwaśniewską, za co później przepraszał. Mężczyzna nie ukrywał, że to, co zdradziła mu wówczas Aleksandra Kwaśniewska, mocno go zaskoczyło.