Joszko Broda z żoną i 11 dzieci u pary prezydenckiej. To było wyjątkowe spotkanie

– Gdyby nie było rodziny, nie byłoby następnych pokoleń, a wtedy nasze państwo by znikło – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z przedstawicielami Związku Dużych Rodzin "Trzy plus" na początku sierpnia. Mówił, że podchodzi z ogromnym szacunkiem do rodzin, "zwłaszcza takich, w których jest więcej dzieci, w których rodzice decydują się ponosić w większym stopniu trud wychowawczy".

Debora zabiera głos nie tylko, gdy jest szczęśliwa. Swego czasu opowiadała, jaki hejt spadł na nią i jej bliskich, gdy powiedziała, że razem z mężem pobierają 500 plus. – Jak znajdujemy się w miejscu publicznym, ludzie zaczynają nas liczyć i robić nam zdjęcia. Mnie osobiście to bawi, chociaż odkąd wprowadzono 500 plus, wiele osób patrzy na nas wrogo i to jest przykre, więc szukamy takich miejsc, gdzie nie musimy się tłumaczyć, że nie jesteśmy wielbłądem – stwierdziła matka jedenastorga dzieci.