Julia Kamińska i Pan Savyan w wyjątkowym duecie. Oto ich nowy singiel

Poznali się przez internet. Julia zapytała w komentarzach Pana Savyana, kiedy odbędzie się jego koncert w Warszawie. Odpowiedział krótko: "kiedyś będzie". Wtedy nic nie wskazywało na to, że będzie to początek ich owocnej współpracy.

Pan Savyan przez jakiś czas szukał odpowiedniej artystki, która mogłaby dołączyć do duetu. Potrzebował osobowości, która doda nieco energii i kobiecości całej piosence.

Julia w czerwcu br. wydała swój debiutancki album "Sublimacja" - płytę z wieloma dosadnymi utworami o cierpieniu. Już w dniu premiery wiedziała, że jest to dopiero początek jej muzycznej drogi. Nie wiedziała wtedy, że kolejnym przystankiem będzie "Sopot".

Utwór powstał z myślą o wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą, jak bardzo go potrzebują.

