Julia Wieniawa poczuła wolność we Włoszech

Julia Wieniawa zaznaje wolności na Sycylii

Jej Instastories to namiastka urlopu, a wideo, które opublikowała w sobotę, podpisane hasztagiem "wolność" to powód do zazdrości. Wieniawa stoi na szczycie wzgórza. Wiatr rozwiewa jej włosy i poły lawendowej sukienki. Z rozpostartymi ramionami aktorka zdaje się chwytać każdą sekundę boskiego urlopu.

Wieniawa relaksuje się w towarzystwie przyjaciół. Naszą uwagę zwróciła szczególna zażyłość, jaka zdaje się łączyć młodą gwiazdę ze Stefano Terrazzino, który towarzyszy jej podczas włoskich wakacji. Jak się okazuje, Julia Wieniawa pojechała do Włoch właśnie po to, by odwiedzić tancerza. Para przygotowuje się do kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami", która rusza już 4 września.