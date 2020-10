Julia Wieniawa pokazała swoje nowe mieszkanie. Taras 21-latki robi wrażenie

Julia Wieniawa pokazała nowe mieszkanie

"Lecę obejrzeć, jak tam remont na mojej nowej chacie, ale z tego, co słyszałam, to jest niezła rozpierducha. Zaraz wam pokażę" – zapowiedziała fanom, nagrywając siebie w windzie.

"Doglądam remontu, to moi wspaniali architekci. Będzie pięknie. Na razie tutaj chłopaki rośliny ogarniają, a tam dzieje się cała akcja" – mówi 20-latka i przechodzi w stronę tarasu.

Póki co w mieszkaniu znajdują się jedynie rośliny, ale trzeba przyznać, że ich liczba robi wrażenie. "Jezus Maria, co tu wjechało. To jest len, tak?" – zachwyca się aktorka i pokazuje rośliny. "Len nowozelandzki. Super odmiana, bardzo odporna" – wyjaśnia Marcin Tyszka, który pomaga Wieniawie w remoncie mieszkania. Dalej widzimy bambusy.