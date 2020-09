Julia Wieniawa stworzyła linię kosmetyków. Fanki piszą, że jest drogo

Julia Wieniawa stworzyła markę Jusee. W ofercie znajdziemy na razie tylko dwa kosmetyki: pomadkę pielęgnacyjną do ust Shameless Lip Crayon w kilku odcieniach oraz tusz do rzęs Virtuosa. Jak podkreśla gwiazda, są to nie "tylko" dwa, ale aż dwa produkty. Powinny się one znaleźć w torebce każdej kobiety i jak uważa aktorka, wystarczą, aby podkreślić piękno.