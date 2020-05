Julia Wieniawa tańczy w pantoflach z sieciówki. Te buty na wiosnę kosztują poniżej 100 złotych

Julia Wieniawa. Buty na wiosnę 2020

Jak Julię Wieniawę nominowano do tanecznego wyzwania w mediach społecznościowych, z chęcią je przyjęła. Chodziło, aby zaprezentować się w butach marki CCC. Aktorka wybrała czarne czółenka na obcasie z odkrytą piętą oraz noskiem w szpic. Ten model można kupić już za 79,99 złotych. Buty wyglądają na wygodne, z pewnością są również praktyczne. Pasują zarówno do eleganckiej sukienki, jak do luźnej stylizacji, którą zaprezentowała aktorka.