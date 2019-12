WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Julia Wieniawa w niecodziennej stylizacji. Uwagę fanów przykuł płaszcz Julia Wieniawa pochwaliła się nietypowym strojem. Żółtą torebkę zestawiła z koralowym płaszczem przypominającym szlafrok. Julia Wieniawa zaskoczyła stylizacją (ONS.pl) Julia Wieniawa opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje na warszawskiej ulicy. Wzrok internautów przyciągnął oryginalny płaszcz. Julia Wieniawa w niecodziennej stylizacji Tym razem aktorka zrezygnowała z naturalnych kolorów, decydując się na małą żółtą torebkę i koralowy płaszcz do kostek. Związywany w talii prochowiec wykonano z miękkiego materiału połączonego ciemną podszewką. Płaszcz miał szerokie poły i nie posiadał żadnych guzików, czym wyróżniał się na tle tradycyjnych fasonów. Do tego Julia Wieniawa dobrała sznurowane, płaskie botki na grubej podeszwie. "Ale dziś piękna pogoda. Idealna na spacer" – opisała zdjęcie gwiazda. Wielu fanom spodobała się jej kolorowa, zimowa stylizacja. "Śliczna", "Pięknie wyglądasz", "Uwielbiam ten look", "Pięknie ci w takich kolorach", "Twoja stylizacja jest jak zwykle idealna" – komentowali. Wśród internautów znalazły się jednak osoby, którym nie spodobał się krój i kolor oryginalnego płaszcza aktorki.| "Trochę jak szlafrok", "Landrynka", "Wyszłam w szlafroku z domu, ale no nic. Trzeba udawać, że to Gucci" – pisali internauci.