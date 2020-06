Julia Wróblewska o dzieciach w show biznesie. "To musi być decyzja dziecka"

Julia Wróblewska należy do grona gwiazd, które swoje pierwsze kroki w świecie celebrytów stawiały już jako małe dzieci. Dzisiaj aktorka mówi, co powinni zrobić rodzice takich osób, jak kiedyś ona.

21-letnia Julia Wróblewska zdobyła serca widzów już w wieku 6 lat, gdy wystąpiła w kultowej polskiej komedii "Tylko mnie kochaj". Później aktorka dostała rolę w serialu "M jak miłość" oraz wystąpiła w "Tańcu z gwiazdami".

Wróblewska od lat prowadzi intensywne życie w show biznesie, ale nie żałuje obranej przez siebie drogi. „Podjęłam świadomą decyzję. Do mnie należała decyzja czy zostanę w tym, czy nie. Nie wiedziałam za bardzo, co się z tym je, ale podjęłabym ponownie taką decyzję mimo wszystko, bo cieszę się z tego, co osiągnęłam” – powiedziała w programie Kwarantanna Live.

Aktorka twierdzi, że tak powinno być w przypadku każdego dziecka, które wchodzi do show biznesu. "Nie każde dziecko może wytrzymać, choć początkowo chciało w to wejść i się bardzo cieszyło na bycie znanym i lubianym. To po pierwsze musi być decyzja dziecka, a nie rodzica i powinno to być gdzieś sprawdzone, bo dzieci są przez rodziców przekonywane i bardzo mi się to nie podoba. Po drugie powinno być to kontrolowane" – wyjaśniała.

Wróblewska namawia również, aby rodzice takich dzieci zapewnili im opiekę psychologiczną.

"Bardzo ważne jest, aby dziecko zrozumiało, że to, co dzieje się wokół niego, to nie jest jego wina" – mówi i jednocześnie dodaje: "Moim zdaniem każda znana osoba powinna być pod kontrolą psychologa i generalnie większość ludzi też. Znani mają wpływ na innych ludzi. Moim zdaniem taka osoba, która będzie miała problemy i zacznie szczerzyć poglądy, które są z tymi problemami związane".

